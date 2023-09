Frölunda krossade Rögle: "Fallerar totalt"

– Skönt att få en kasse direkt. När vi får in ett sådant mål och sedan även kan göra 2–0 så kan vi spela avslappnat. Det är ett förbannat fint förarbete till mitt mål, men klart att det är skönt, säger Klingberg i TV4 Play.

I mittperioden fortsatte målen att rassla in – för båda lagen. Rögle spelade bättre och fick in en reducering, men när 40 minuter var spelade var man ändå en bit ifrån att komma in i matchen ordentligt. Frölunda ledde med 5–2.

– Vi gör en bättre period och kommer ut hårt, men vi tar på oss onödiga utvisningar. Vi har i alla fall gett oss själva chansen att vända det här, säger Adam Engström.

Rögles bortafacit den här säsongen har inte imponerat. Tre raka förluster inför lördagens tuffa match. Faktum är att Rögle har fyra förluster på de sex inledande matcherna.