Trumps strategi: Skakar av sig domarens beslut

Hur reagerar Trump på New York-domaren Arthur Engorons färska beslut att han är skyldig till bedrägeri efter att ha övervärderat sina tillgångar?

Våren lär bli hektisk. Primärvalen börjar i januari och i mars startar två stora rättegångar: en federal i Washington DC, där Trump anklagas för försök att få presidentvalet 2020 ogiltigförklarat med bäring på stormningen av Kapitolium, och en i New York. Den sistnämnda rör bokföringsbrott, mer specifikt förfalskningar och utbetalningar som ska ha gjorts för att köpa personers tystnad inför valet 2016.

Ja, troligen. Han är i full gång med att uppvakta väljare i viktiga primärvalsdelstater som Iowa, New Hampshire och South Carolina.

Vad händer om han fälls, kan han fortfarande ställa upp i presidentvalet?

Ja, i princip. Det finns inget i grundlagen som hindrar en dömd person, i texten heter det bara att en president ska vara över 35 år, född medborgare och ha bott i USA de senaste 14 åren. Däremot är det oklart om Republikanerna skulle släppa igenom en dömd presidentkandidat eller om det på delstatsnivå kan stiftas förbjud mot att ha brottsdömdas namn på valsedlarna.

Skulle en dömd Trump få rösta?

Troligen inte. Donald Trump flyttade för några år sedan till Florida och där fråntas brottslingar rösträtten, i de flesta fall tills de avtjänat sina straff.

Vad händer om han sitter i fängelse och ändå vinner valet?

Oklart. Sannolikt skulle ett sådant läge utlösa en jättekris som måste avgöras i domstol.

– Det är så långt från något som någonsin hänt. Man kan bara gissa, säger Erwin Chemerinsky, grundlagsexpert vid University of California i Berkeley, till tidningen The New York Times.

Det är också oklart om en vald president Trump kan benåda sig själv. Och skulle han få igenom ett sådant förfarande gäller det bara för federala straff, inte de som eventuellt utdömts i delstatsmålen i Georgia och New York.