Spelarnas gemensamma aktion: ”Det är över”

Efter nationalsångerna ställde spelarna – både de spanska och de svenska – upp sig tillsammans framför läktaren på Gamla Ullevi och höll upp en banderoll med slagordet "#SeAcabó" (Det är över) och tillägget "Our fight is the global fight".

En tydlig signal om att även de svenska spelarna står bakom spanjorskornas strid för bättre villkor och mot diskriminering.