Guldtackor i beslag hos anklagad toppdemokrat

Utredningen mot Bob Menendez, New Jersey, som är demokraternas toppnamn i senatens utrikespolitiska utskott, har pågått i ett år. Det är andra gången under sin politiska karriär som han misstänks för mutbrott under sin tid som senator.

Enligt anklagelserna fick Menendez och hans fru "hundratusentals dollar" i form av kontanter, guld, amorteringar av ett bolån och lyxfordon från tre personer inom näringslivet i New Jersey. Affärsmännen drog nytta av Menendez ställning som senator i sina affärer med regimen i Egypten, enligt åklagarna.