Dödade två i självförsvar i Ulricehamn – friande dom står fast

Männen som dödades hade via balkongen brutit sig in 22-åringens bostad en natt förra hösten. Samtidigt försökte flera andra personer ta sig in i lägenheten via trapphuset.

Angriparna som trängde in i lägenheten var maskerade. De gick genast till attack mot 22-åringen, utan att säga något. Den angripne mannens flickvän var i lägenheten och blev vittne till bråket.