USA-räntan oförändrad – höjning väntas senare

Ränteintervallet förblir 5,25–5,50 procent – den högsta i USA på 22 år. Det är den andra gången under Feds tre senaste möten som räntan har lämnats oförändrad.

Vid den senaste räntehöjningen i juli beskrevs den som "måttlig".

Feds beslut att lämna styrräntan oförändrad ska ge ledarmötena ytterligare tid att "bedöma ytterligare information och dess konsekvenser för penningpolitiken", säger centralbanken i uttalandet.

Förutom en väntad höjning senare i år visar även Feds prognoser att den höga räntan blir kvar långt in under nästa år. Endast två räntesänkningar väntas under nästa år, vilket är en minskning från de fyra som det aviserades om redan i juni.

Valet att fortsätta hålla räntorna höga under en längre period tyder på att Fed fortfarande är orolig för att inflationen inte faller tillräckligt snabbt till målet på 2 procent.

Feds nästa räntemöte äger rum den 1 november. Årets sista möte hålls i december.