Nya pengar för att korta miljöprocesser

Regeringen satsar 123 miljoner kronor per år för att snabba på tillstånds- och tillsynsprocesserna för miljöprövningar.

Enligt regeringen har många företag lyft problemen med långa tillståndsprocesser. Processerna uppges vara ett stort hinder för företag att ställa om klimatmässigt.

De föreslagna pengarna ges per år från 2024 till 2026 enligt förslaget i nästa års budget. Länsstyrelserna får 100 miljoner kronor per år, domstolarna 10 miljoner kronor per år och Naturvårdsverket 13 miljoner kronor per år.