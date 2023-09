Miljöpartiets grundare Per Gahrton är död

Per Gahrton avled på sjukhus natten till tisdagen, bekräftar en av Miljöpartiets pressekreterare för TT.

"Du lämnar ett stort och vackert arv efter dig. I en tid av mörker påminner du oss om att det gick att driva förändring baserat på medmänsklighet och respekt för naturen. Per, du kommer fattas oss", skriver MP:s språkrör Märta Stenevi på plattformen X.

"Per har betytt mycket för mig och för så många andra som kämpar för en bättre värld. Tack Per för ditt livsverk!", skriver Bolund på X.

Per Bolund hyllar Gahrtons medmänskliga värme och intellektuella skärpa.

"Så smärtsamt! I natt dog Per Gahrton, min vän och Miljöpartiets kloka inspiratör. Walk in beauty!"

Åsa Romson, språkrör 2011–2016, kommenterar inlägget:

"Så ledsamt att Per lämnat oss, varma tankar till de närmaste! Per lämnar efter sig ett stort livsverk och det är ett privilegium att fått ta del av hans många tankar och samtal om demokrati, fred, social trygghet och hållbarhet under åren", skriver Romson.