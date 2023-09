Kristersson diskuterar korankris och gängvåld

Ulf Kristersson har under sin vistelse i New York även träffat stadens borgmästare Eric Adams för att diskutera arbetet mot gängkriminalitet och vapenvåld.

– Han beskrev ganska detaljerat vad de gör nu. Hur man använder teknologi och informationsutbyten, och likheterna med terrorbekämpningen, säger Ulf Kristersson.

Eric Adams är en före detta polis som valdes till borgmästare i New York 2022, med löften om att få bukt med kriminaliteten i staden. Efter 30 år av kraftig minskning av våldsbrotten i New York ökade morden och våldsbrotten på nytt under pandemin.