”Fritt fall”-stjärnan nobbade Hollywood

Fakta

Ålder: 45.

Bor: Stadsdelen Plawitz i tyska Leipzig.

Familj: En dotter.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare roller i urval: "Drömmannen", "Min pappa Toni Erdmann", "Requiem", "Above us only sky".

Aktuell med: "Fritt fall" och den kommande "Zone of interest".