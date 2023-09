Zara Larsson och David Guetta släpper ny låt

Zara Larsson samarbetar på nytt med franske dj-stjärnan David Guetta.

Men singeln "On my love" är inte första gången som duon har skapat musik tillsammans. 2016 gjorde Larsson och Guetta den officiella låten till herr-EM i fotboll "This one's for you", som blev etta i flera länder – däribland Frankrike och Tyskland.

"On my love" finns med på Zara Larssons kommande album som släpps nästa år.