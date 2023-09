Diddy har fått New Yorks nyckel

Artisten Sean Combs – bland annat känd som Diddy – har tilldelats utmärkelsen stadens nyckel vid en ceremoni på Times Square i New York.

Combs mottog nyckeln på fredagen av New Yorks borgmästare Eric Adams, 17 år efter att han släppte sitt första studioalbum.

– Underhållningens "bad boy" får nu nyckeln till staden av politikens "bad boy", sade borgmästaren när han delade ut nyckeln till Combs.

Artisten, som tidigare kallat sig Puff Daddy och P Diddy, släppte på fredagen sitt nya album “The love album – Off the grid”, och har haft flera hits under åren. Han är född och uppväxt i New York samt i stadens närområde.