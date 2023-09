FN-larm: Aldrig varit så stora humanitära behov

Att Rysslands fullskaliga anfallskrig mot Ukraina allvarligt påverkar givarviljan inom världssamfundet är tydligt, enligt Carl Skau.

– Både under covidkrisen och under krigets första år var generositeten bland våra största givare imponerande och våra bidrag ökade. Men kurvan har vänt under 2023 och de indikationer vi får är att den kommer minska ytterligare under 2024, säger han.

– Det gäller alla våra stora bidragsgivare som USA, Tyskland och EU-kommissionen – men också Sverige.

Konsekvenserna av de minskande bidragen är stora. Många människor som går hungriga i år kommer att svälta nästa år, enligt Carl Skau.

Extra kritiskt är läget i Syrien, Jemen och Afghanistan – där WFP också tvingas dra ned på verksamheten.

– I Afghanistan har vi gått från att stötta 13 miljoner människor i december förra året till 5,5 miljoner i maj. Och kan vi inte stötta åtminstone 10 miljoner nu i vinter så kommer vi att se en svältkatastrof i landet. Det råder det ingen tvekan om, säger han.