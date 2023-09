Strejken tvingar Oscarsgala att flytta

Galan, som skulle ha ägt rum den 18 november, flyttas nu till januari. Sedan tidigare har tv-branschens Emmygala och flera stora filmpremiärer skjutits fram på grund av konflikten i Hollywood. Manusförfattarna strejkar sedan den 2 maj och den 14 juli lade även skådespelarna ned jobbet.

97-årige komikern Mel Brooks har en Oscar sedan tidigare, för bästa manus till sin genombrottsfilmen "Det våras för Hitler", som han också regisserade. För Angela Bassett blir priset hennes första Oscar efter två nomineringar, för "Tina – What's love got to do with it" och "Black Panther: Wakanda forever".

Även Michelle Satter, från filmfestivalen Sundance, och klipparen Carol Littleton får hederspriser i år.