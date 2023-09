TV4 pausar "Wild kids"

På sin blogg skriver programledaren Linda Lindorff att det inte spelas in någon ny säsong av programmet i år.

"Sorgligt nog kan jag nu berätta att 'Wild kids' läggs på is. I samband med att C More försvinner så försvinner även 'Wild kids' och det är förstås oerhört tråkigt", skriver hon.

Beskedet från TV4 är det senaste i raden vad gäller program som läggs på is. Tidigare har även "Let's dance" och "Talang" pausats av kanalen.