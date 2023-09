SVT satsar på detektivunderhållning i vår

"Detektiverna", som spelas in just nu, är tänkt att bli ett av SVT:s stora helgunderhållningsprogram under våren. Sändningstid är klockan 20.00, men om det blir fredag eller lördag som programmet sänds är ännu inte bestämt.

– Våra deltagare får pröva på livet som detektiver. Varje vecka kommer de att få olika mer eller mindre knasiga uppdrag att lösa för att testa sina kunskaper. Jag tror att man som tittare lär bli imponerad ibland och förskräckt ibland, säger Anton Glanzelius, programbeställare för underhållningsprogram på SVT.