Tusentals skolor måste ställa om

Enligt förbundsordförande Åsa Fahlén behöver lärare få rätt utbildning av sin arbetsgivare för att kunna införskaffa sig den tekniska kompetens som kommer att krävas.

– När du står i klassrummet så är du ansvarig för allting, då måste både tekniken fungera, eleverna måste känna sig bekväma, du måste känna dig bekväm och veta vad du ska göra när olika situationer uppstår, säger Åsa Fahlén.

Samtidigt säger hon att det inte är en lärares ansvar att "vara IT-tekniker".

– Just i de här nedskärningstiderna finns det en risk att lärare, precis som i många andra situationer, får gå in och agera i andra roller än just lärarrollen.