Alcaraz enkelt till kvartsfinal: "Riktigt stabil"

Det hela var över på under två timmar.

– Jag hade intensiteten från första till sista boll. Jag gjorde en riktigt stabil match utan större misstag. Jag är väldigt nöjd med min insats, säger Alcaraz i segerintervjun.

I kvartsfinalen väntar antingen Jannik Sinner eller Alexander Zverev.

Under fjolårets US Open ställdes Alcaraz mot just Sinner där spanjoren segrade efter en maratonmatch.