Här är tio heta Premier League-övergångar

Milanledningens tanke var nog att Tonali skulle vara klubbens mittpunkt i flera år framåt – men den unge italienaren ville annorlunda och när Newcastle lade omkring 800 miljoner kronor på bordet kunde varken han eller Milan tacka nej. 23-åringen liknas vid Andrea Pirlo och kommer ligga bakom det mesta i offensiv väg för Alexander Isaks lag under säsongen.

Den danske supertalangen fick sitt stora genombrott i Serie A förra säsongen då han smällde in nio mål på 32 matcher för Atalanta och han går minst sagt en ljus framtid till mötes. 20-åringen, som kostade runt en miljard, har varit skadad under säsongsupptakten men är snart redo för spel och då hoppas United han han ska leverera i klass med vad Erling Haaland gör för lokalrivalen Man City.

21-åringen från Ecuador var en av Premier Leagues allra bästa spelare förra säsongen och flera storklubbar drog i honom under sommaren. Redan i januari gjorde han klart att han ville testa sina vingar på högre nivå än Brighton och till slut blev det Chelsea som drog det längsta strået. Londonlaget betalade mer än en miljard för hans tjänster och tanken är att Caicedo, från sin defensiva mittfältsposition, ska styra Chelsea spel i flera år framöver.

Szoboszlai är en riktig Jürgen Klopp-favorit, och ungraren kommer passa bra in i Liverpools tempofyllda sätt att spela fotboll. Han är användbar både överallt på mittfältet och även som ytter – och dessutom är han målfarlig. Är Liverpools fjärde dyraste köp genom tiderna och kommer få stort förtroende under säsongens gång.

+ Alexis Mac Allister, mittfältare, från Brighton till Liverpool

Argentinaren med det engelskklingande namnet var precis som Caicedo en av Premier Leagues bästa spelare under 2022–23 och en stor del i Brightons succésäsong. Världsmästaren är en allsidig mittfältare som blandar hårt jobb med teknisk finess och han är en spelare som kommer vara given i Liverpools startelva under säsongen.

+ James Maddison, mittfältare, från Leicester till Tottenham

Den engelske landslagsmannen har direkt blivit vice lagkapten i Tottenham. Han är en spännande och sevärd offensiv mittfältare som gör gott om poäng (22 mål på de två senaste säsongerna i Leicester) och han kommer bli otroligt viktig för "Spurs". Inte minst eftersom Harry Kane lämnat ett stort tomrum efter sig.