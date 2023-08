Agnetha Fältskog hade rösten kvar

Men "A+" rymmer också nya "Where do we go from here". Jörgen Elofsson beskriver låten som "en gåva".

– Det var inte riktigt så att vi skrev den, den bara kom till oss, berättar han.

Agnetha Fältskog hörde först en demo där en ung tjej sjöng den nya låten.

– Jag tänkte: "det här gör jag aldrig", men sedan sade jag: "okej jag gör det". Och det gick väldigt bra, säger hon.

Fältskog blev glad över det stora intresset för Abbas skiva "Voyage" (2021) och föreställningen med "abbatarerna" året därpå.

– Det är en fantastisk föreställning, vi vet inte ens hur de gjorde den trots att vi jobbat med den så mycket, säger hon.