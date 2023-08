Agnetha Fältskog: Det var en bra känsla

Agnetha Fältskog har även denna gång jobbat ihop med Jörgen Elofsson som skrev musiken till "A".

– Det var en var en bra känsla, säger Agneta Fältskog om den nya låten "Where do we go from here" och ber sedan Jörgen Elofsson berätta om hur den kom till.

– Det var en gåva, den var inte riktigt så att vi skrev den, den bara kom till oss, berättar han.

Agnetha Fältskog tvekade först om hon skulle kunna sjunga den.