Icona Pop fann friheten hemma i Sverige

Fakta

Består av Aino Jawo och Caroline Hjelt. Duon fick skivkontrakt som Icona Pop 2009.

Släppte 2011 ep:n "Nights like this". Debutalbumet "Icona Pop", som bland annat innehöll superhitten "I love it", släpptes 2012. 2013 kom uppföljaren "This is... Icona Pop".

Har spelat i stora amerikanska produktioner som "The today show", "Late show med David Letterman" och den amerikanska versionen av "Talang".

Släpper nya albumet "Club romantech" den 1 september.