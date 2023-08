Ny rapport: Hälften använder AI för att fuska

Undersökningsföretaget har i rapporten "Back to school" tittat generellt på 15–24-åringars inställning till den kommande hösten såväl inom skolområdet som det allmänna måendet. Även AI-området tas upp i rapporten. Av de drygt 1 000 svarande säger 54 procent att de någon gång använt AI till en skoluppgift på ett sätt som de själva tror inte var tillåtet.

– Det kommer att vara ett stort jobb för många skolor under hösten, att reda ut de här frågorna. Vad är tillåtet och inte?

Enligt Hoffman kan en del av fuskdebatten möjligtvis förklaras med en attitydskillnad mellan olika generationer.

– Att ta upp mobilen under ett prov och be om svaret det är klart att det är fusk. Men om du får en hemuppgift, vad är skillnaden i att använda stavningskontrollen i Word eller att be Chat GPT förbättra texten? Det ena har vi gjort jättelänge, det andra skulle nog många säga är fusk.

Hoffman slår ett slag för att skolorna utvecklar en AI-policy tillsammans med eleverna.

– Det kommer vara svårt här och nu att ta fram en nationell AI-policy för användning i skolan att luta sig mot, som kan ha en livslängd på 10 år. Man får vara beredd på att ändra på den.