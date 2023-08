Eminem kräver musikstopp från presidentkandidat

I samband med de senaste två presidentvalen uttryckte flera stora band och artister – däribland Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith och Adele – sitt missnöje med att deras musik spelades vid Donald Trumps valmöten.

Rolling Stones hotade till och med att stämma Trump-kampanjen om man inte slutade spela den brittiska rockgruppens klassiska hit "You Can't Always Get What You Want".