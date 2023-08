Svenskhoppet möter världsettan: ”Härlig utmaning”

Hon får frågan vad hon kommer göra annorlunda när världens högst rankade spelare står på andra sidan nätet i Flushing Meadows.

– Ingenting. Jag kommer att förbereda mig precis som vanligt.

US Opens andra blågula inslag blir Mirjam Björklund, som lyckades kvala in. Under måndagens ställs hon mot Elise Mertens, Belgien.

Inga svenska herrar deltar sedan Mikael Ymer under fredagen meddelat att han avslutar tenniskarriären efter att ha stängts av för brott mot dopningsreglerna.