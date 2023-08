Veteranrallyt rullade in i Höör för tredje gången

Nostalgin flödade när motorcykelrallyt "Skåne Rundt" gjorde ett stopp i Höör under lördagen. Rallyt startade vid Borgeby slott på morgonen. Vid elvatiden började cyklarna rulla in till Minnenas museum i Höör. Stoppet var efterlängtat av både deltagarna och den publik som samlats för att kolla in gamla detaljer och inte minst motorljudet.