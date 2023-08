Försvunnen 14-åring hittad död – 15-åring häktad

– Teorin är just nu att fler personer är inblandade i den här brottsligheten, men vi kan inte gå in på eventuellt fler misstänkta just nu, säger Hanna Cardell.

– Vi utreder om det kan finnas en koppling till gängkriminalitet.

I slutet av juli hittades en annan 14-åring död utanför Nynäshamn. Polisen och åklagare utreder nu om det finns kopplingar mellan de båda dödsfallen, och har hållit ett stort antal förhör.

– Båda pojkarna var hemmahörande i Nyköping. Den ena bodde på HVB-hem och den andra var familjehemsplacerad. Vi utreder därför om det finns en koppling, men fler uppgifter än så kan jag inte lämna, säger Cardell.