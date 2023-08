De gjorde sommarens mest spelade låtar på Spotify

Fakta

Sverige:

1. "Ikväll igen" med Bolaget

2. "Sprinter" med Central Cee och Dave

3. "Grät" med Hov1

4. "Kan inte gå" med Bolaget

5. "17" med Adaam, Pablo Paz och Takenoelz

6. "Andas in andas ut" med Thomas Stenström

7. "Vill va med dig" med Einár

8. "Cha cha cha" med Käärijä

9. "Occhi d'amore" med NOTD och Veronica Maggio

10. "Josefin" med Albin Lee Meldau

Globalt:

1. "Ella baila sola" med Eslabón Armado och Peso Pluma

2. "Where she goes" med Bad Bunny

3. "Seven (featuring Latto)" med Jung Kook och Latto

4. "Cruel summer" med Taylor Swift

5. "La Bebe – remix" med Yng Lvcas och Peso Pluma

6. "Un x100to" med Grupo Frontera och Bad Bunny

7. "Flowers" med Miley Cyrus

8. "Daylight" med David Kushner

9. "Sprinter" med Dave och Central Cee

10. "As it was" med Harry Styles