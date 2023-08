Försökte utpressa via snapchat – åtalas

En kille under 18 år från Staffanstorps kommun åtalas för försök till utpressning via snapchat.

Via appen ska den misstänkte ha skickat ett meddelande till en annan kille där han hotade att skada denne och hans närstående om han inte skickade 5 000 kronor. Målsägande skickade aldrig några pengar utan polisanmälde saken. Den misstänkte nekar till brott.