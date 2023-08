En av Countess of Chester-sjukhusets överläkare berättar för The Guardian om ett förbluffande samtal med sjukhuschefen, där denne inte bara avfärdade visselblåsarnas misstankar mot Lucy Letby, den enda som varit närvarande vid barnens död i samtliga fall, utan krävde att läkarna skulle be Letby om ursäkt skriftligen för den skada hon anses ha lidit av anklagelserna. Han läxades också upp för att ha riskerat sjukhusets anseende när han slog larm om den abnormt höga spädbarnsdödligheten på avdelningen.