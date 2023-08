Putin i militärmöte nära gränsen till Ukraina

Enligt Kreml ska Putin under mötet ha mottagit avrapporteringar från Gerasimov och hans kolleger. Det framkommer inte närmare vad som ska ha sagts under mötet. Det framgår heller inte exakt när mötet ska ha ägt rum, men på bilder ser det ut att ha skett kvällstid.

Mötet sker kort efter att USA gett grönt ljus för att skicka danska och nederländska F-16-stridsflyg till Ukraina, och efter att Ukraina säger sig ha nått framgångar i sin motoffensiv på den sydöstra fronten.

I ett filmklipp från den ryska statsägda nyhetsbyrån RIA syns Putin kliva ur en bil och därefter hälsa på Gerasimov med ett handslag, innan de tillsammans går in i en byggnad.

Rostov-vid-Don har blivit ett nav för de ryska styrkorna som strider i Ukraina. Militärhögkvarteret där mötet ska ha ägt rum fick stor uppmärksamhet när det under en kort tid togs över av den paramilitära gruppen Wagner under dess uppror mot den ryska ledningen under midsommarhelgen.

Wagner-gruppen har velat avsätta Gerasimov, som sällan synts i offentligheten sedan upproret.