Alba August släpper nytt

Alba August tar nya steg i musikkarriären. Nya singeln "Summer of 99" är första försmaken på en ep som släpps den 27 oktober.

Där singeln letar sig tillbaka i tiden till tamagotchis, flanell och låga jeans beskriver artisten och skådespelaren temat för ep:n "I wish I was someone else" som en längtan bort.

"På den kommande ep:n skriver jag mig bort till någon annanstans, jag kan vara mig själv och jag är fri. I texterna drömmer jag mig bort från vuxensjukan, från det sociala spelet", säger hon i ett pressmeddelande.

Alba August debuterade som artist i augusti för tre år sedan och debutalbumet "I still hide" kom hösten 2021. Skivan blev både Grammis- och P3 Guld-nominerad.