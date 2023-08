Britney Spears slog igenom med hitlåten "Baby, one more time" 1999, skriven av svenska producenten Max Martin och var en av 00-talets största popstjärnor.

Det är sju år sedan det kom ett album med nya låtar, men de senaste åren har Britney Spears börjat ge ut musik igen. Så sent som i juli kom singeln "Mind your business" i samarbete med Will I Am och i fjol släppte hon låten "Hold me closer" med Elton John.

Den 24 oktober kommer Britney Spears självbiografi "The woman in me". Enligt amerikanska medieuppgifter får stjärnan motsvarande 140 miljoner kronor av förlaget Simon & Schuster för att berätta om sitt liv.