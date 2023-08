Svenska vapnet i semin: Inlägg och fallfrukt

Under måndagens presskonferens försökte Sveriges förbundskapten Peter Gerhardsson förklara det fina med målet på sin karakteristiska svengelska.

– Fasta situationer är väldigt viktigt och Amanda är väldigt bra på huvudet. Men man kan göra mål på olika sätt och vi vet att hon inte bara kan göra mål direkt på fasta situationer, utan även på … vad heter det? Old fruit is falling down. You need to pick it up. Det var det vi gjorde i förra matchen. Falling fruit?

För assisterande förbundskaptenen Magnus Wikman var det en njutning att se Ilestedt forcera in fallfrukten i mål.

– Någon skrev att det var det fulaste målet i VM. För mig var det det perfekta målet, det var precis så vi skulle göra mål på frispark. Både utifrån hur Japan spelar försvar och vad våra roller var – bollen skulle landa precis där och det skulle bli en massa knän eller fötter. Och det är lite härligt också. Hur något så fult kan vara så vackert för en själv, säger Wikman.

Spanien–Sverige har avspark klockan 10, svensk tid.