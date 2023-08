Torka minskade skörden – regnen kan förvärra

Lönsamheten för svenska lantbrukare kommer att påverkas, men för konsumenterna är det mer avgörande hur spannmålsskörden blir internationellt.

– Jordbruket får ju en negativ påverkan av väderförhållandena, både det som har hänt i augusti, men även torkan i maj och juni och nederbörden i juli, säger Andreas Mattisson.

Torkan under försommaren har lett till lägre avkastning för grödor som såtts under våren. För de höstsådda grödorna har det gått bättre under torkan, men även de har påverkats.

Totalt väntas årets skörd av spannmål bli 4,9 miljoner ton, men Jordbruksverket understryker att prognosen är betydligt mer osäker än normalt.