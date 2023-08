Nytt regnväder drar in över landet på tisdag

Flera områden i Sverige har just nu drabbats av översvämningar och höga vattenflöden till följd av ovädret Hans framfart tidigare i veckan. Under helgen har ytterligare ett regnväder dragit in över landet som orsakat översvämningar i bland annat Örebro län.

Nu ser ännu ett kraftigt regnväder ut att vara på väg in över Sverige.

– Vad gäller placering är prognosen fortfarande osäker, men regnvädret ser ut att komma in över landet från sydväst på tisdagen, för att sedan leta sig norrut, säger Emma Härenstam.