Chelseas nybygge visade klass direkt

För i Premier League-premiären hemma på Stamford Bridge mot topptippade Liverpool visade Chelsea klass. I varje fall under långa stunder.

Liverpool tog förvisso en tidig 1–0-ledning genom Luis Diaz men Chelsea kvitterade per omgående då nye backen Axel Disasi stötte in bollen i nät och därefter var det hemmalaget som hade mycket bollinnehav och som bjöd på en frejdig fotboll. Dock utan att få hål på Allison Becker i gästernas mål. Det oavgjorda resultatet torde dock ge Chelsea luft under vingarna inför fortsättningen av säsongsupptakten.