Hiphopjubileum firades med maratonkonsert

Run-DMC:s "It's tricky", Nas "NY state of mind", Snoops Doggs "The next episode" – ett urval av de klassiska låtarna som spelades under natten mot lördagen på Yankee Stadium.

– Jag tror att hiphop är någonting som verkligen har gett en röst åt människor som, från början, inte hade något röst, säger Antoine Crossley, som reste från Chicago för att se konserten, till nyhetsbyrån AFP.