Sverige inför VM-rysaren: ”Vi är redo för allt”

I åttondelsfinalen mot USA var det under stora delar av matchen hårt tryck mot det svenska straffområdet, men nollan hölls intakt och Sverige gick vidare efter straffläggning.

– Vi måste acceptera att vi kommer att tvingas försvara under en längre tid. De är skickliga i sitt passningsspel så man måste fortfarande pressa högt, men samtidigt acceptera att man kanske inte tar bollen i första läget utan i andra, tredje, fjärde eller femte, säger förbundskapten Peter Gerhardsson.

Gemensamt för de båda lagen är de starka försvarsinsatserna hittills under VM. Japan släppte in sitt första mål i åttondelsfinalen mot Norge (3–1), Sverige släppte in ett i premiären mot Sydafrika men har sedan dess hållit nollan i 342 raka minuter.

Mittbacken Magdalena Eriksson erkänner att Sverige ofta hade svårt att få tag i bollen mot USA. Men det är faktiskt inte bara tråkigt, säger Eriksson.

– Man är ju försvarsspelare av en anledning. Så en liten del av en tycker också att det är häftigt att bli belägrad på det sättet. Och se hur man ändå kan se till så att de inte får klara avslut och klara målchanser, hur man kan jobba tillsammans med vår målvakt för att stoppa de stora hoten. Så på ett sätt: I sådana här matcher kommer ens stora syfte, säger Eriksson.