Devo: En dystopi bortom vår värsta rädsla

Fakta

Devo grundades i Ohio 1973.

Till en början bestod gruppen av bröderna Mark och Bob Mothersbaugh, bröderna Gerald och Bob Casale samt Alan Myers.

1978 släpptes deras debutalbum "Q: Are we not men? A: we are Devo!", följt av "Duty now for the future" (1979) och "Freedom of choice" (1980).

Totalt har gruppen släppt nio studioalbum, senast "Something for everybody" 2010.

Nu befinner sig Devo på turné för att fira 50 år som band, och spelade på Way Out West under torsdagen. Bandet består i dag av Mark Mothersbaugh, Bob Mothersbaugh, Gerald Casale, Josh Freese och Josh Hager.