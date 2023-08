The Band-ledaren Robbie Robertson död

The Band räknas till en av rockens verkliga storheter och Robertson stod bakom många av bandets klassiska hits, som ”The weight”, “The shape I’m in” och “The night they drove Old Dixie down”.

Han ledde den kanadensisk-amerikanska gruppen The Band till stora rockframgångar på 1960- och 1970-talen och arbetade mycket med Bob Dylan och filmregissören Martin Scorsese, som bland annat förevigade avskedskonserten “The last waltz” 1976.

Samarbetet med Dylan återkom flera gånger under åren. Först i Hawks, tillsammans med Ronnie Hawkins, som fungerade som Dylans turnéband på 60-talet. Senare spelade The Band med Dylan under den utsålda turnén och albumet ”Planet waves” 1974.

Efter tiden med The Band arbetade Robertson mycket som kompositör och producent, bland annat med filmerna “Gangs of New York” “The departed”, “The wolf of Wall Street” och “The Irishman”.

Tillsammans med de andra bandmedlemmarna valdes Robertson in till kanadensiska Music Hall of Fame 1989 och Rock and Roll Hall of Fame 1994.

Enligt ett meddelande från hans manager, Jared Levine, avled Robertson på onsdagen i Los Angeles efter en lång tids sjukdom omgiven av sin familj.