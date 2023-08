Bennison om E-Type: ”Vad är det?”

Scenen i det svenska omklädningsrummet efter straffsegern i söndagens åttondelsfinal mot USA: Olivia Schough står uppe på ett bord, landslagskompisarna omringar henne, alla händer är i luften.

Allsången ekar: "I'm a true believer, I'm with you through the night, you're my inspiration in life".

Det har sett ut på samma sätt fyra gånger under VM redan.