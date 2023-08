Fans inbjudna till Sinead O'Connors begravning

O'Connor föddes 1966 och gick bort i juli 2023, 56 år gammal. Dödsbeskedet framkallade starka reaktioner runt om i världen. Artisten var mest känd för låten "Nothing compares to you".

Hennes begravning kommer att hållas i staden Bray i grevskapet Wicklow på Irland, där O'Connor bodde under många år och dit fans uppmuntrats att ta sig för att hylla hennes liv och eftermäle.