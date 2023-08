Hammarsten om strejken: Filmarbetare förblöder

Efter flera roller i amerikanska tv-serier och filmer är Gustaf Hammarsten medlem i Sag-Aftra (Screen Actor's Guild), som strejkar tillsammans med manusförfattarna i WGA (Writers Guild of America).

Han konstaterar att strejken får stora konsekvenser även för de strejkande.

– De flesta skådespelare som bor i LA och New York blir fullständigt utblottade om de inte får inkomst på några månader.

Gustaf Hammarsten har gjort roller i USA i bland annat Sacha Baron Cohens film "Brüno", M Night Shyamalans "Old" och den amerikanska versionen av "The girl with the dragon tattoo". Hans senaste roll i en amerikansk produktion är i tv-serien "Dr Death", vars andra säsong handlar om skandalen kring läkaren Paolo Macchiarini. Den får han just nu inte ge några intervjuer kring.