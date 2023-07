Hollywoodstrejken: Sony skjuter upp filmsläpp

Det handlar bland annat om "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", nya superhjältefilmen “Kraven the Hunter”, baserad på Marvelkaraktären med samma namn, en planerad uppföljare till "Ghostbusters: Afterlife" samt en ny "Karate Kid"-film. Alla får nya datum.

Filmerna är bara några av de senaste i raden som försenas på grund av strejken.

Fackförbundet Sag-Aftra, med 65 000 skådespelarmedlemmar som tagits ut i strejk, vill att ersättningar anpassas efter det nya strömningslandskapet som i nuläget innebär att många fått sämre betalt. Ofta betalas arvoden i dag ut enligt gigjobb-modell i stället för med royalties baserade på hur mycket en film eller tv-serie visats eller repriserats.