Poliser med hundar sökte trio efter försök yxhugga sig in

Polispatruller genomförde sent på torsdagskvällen hundsök efter tre män som dykt upp vid ett flerbostadshus på Onsjövägen i Eslöv sent på torsdagskvällen och letat efter en annan man. En av dem bankade på fönsterkarmen med en yxa och såg ut som han ville hugga sig in i en lägenhet på bottenplanet.