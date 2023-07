”Skönt att se att de prioriterar sin hälsa”

Fakta

+ Caeleb Dressel, USA.

Michael Phelps arvtagare, sjufaldig olympisk mästare, avbröt plötsligt VM i Budapest i fjol efter semifinalen på 100 meter fritt och reste hem. Sedan gick 26-åringen i princip under jorden. Under de amerikanska VM-uttagningarna i juni i år – där han inte kvalade in i någon gren – förklarade han för första gången sin bortavaro med att "allt höll på att koka över". Dressel började träna i våras igen och siktar på att vara tillbaka på världsscenen till OS i Paris nästa sommar.

+ Adam Peaty, Storbritannien.

Världens bästa bröstsimmare tog slut efter OS 2021. Den 28-årige mästaren, tre OS-guld och åtta VM-guld, har öppnat sig om depressioner och alkoholproblem på grund av skador, motivationsproblem och ett kraschat förhållande med sin sambo efter att de fått barn. "Jag har varit i en självdestruktiv spiral", berättade han i en intervju med The Telegraph. Även Peaty siktar på OS i Paris.

+ Kristof Milak, Ungern.

Den 23-årige fjärilsspecialisten tog guld och silver i OS och dubbla guld i hemma-VM i Budapest i fjol. I ett känslosamt inlägg i juni på ungerska simförbundets webbplats förklarade Milak att han "nått botten" och "försöker förstå varför detta hänt mig". Precis som Dressel och Peaty siktar han på OS i Paris.