”Jag förväntar mig ingen blågul vägg”

På tredje våningen av Chapman Taylor's Cafe & Inn står Mikael Ekholm och vevar i gång den ena hejaramsan efter den andra trots att stämbanden knappt bär längre. Det är här, en knapp kilometer från Sveriges premiärarena, som en liten men tapper skara blågula supportrar har sin samlingspunkt i Wellington inför gruppspelsmatcherna.

Ekholm bor själv i Melbourne där han under mer än 20 år varit svensk hejaklacksledare under tennisturneringen Australian Open. Under våren bestämde han sig för att åka till Nya Zeeland för att också stötta fotbollsdamerna. Med hjälp av det svenska konsulatet i Wellington har han i alla fall lyckats samla en liten svensk hejaklack.

De är inte mer än drygt 20 personer på puben, men på själva matchen tror Ekholm att det blir i alla fall runt 150 personer i den blågula klacken.