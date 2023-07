Ny second handbutik i Malmö

Intresset för second hand är utbrett bland Malmöborna och i centrala Malmö finns det gott om loppisbutiker. I våras öppnade ytterligare en second hand butik vägg i vägg med Humana second hand på Möllevångsgatan, som ligger tvärs över gatan från Myrorna, ett stenkast från Beyond Retro och Stadsmissionens second hand inne i Triangeln, och Björk & frid och nyöppnade Busfrö på Södra Förstadsgatan.