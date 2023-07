Klättrade in via fönster – häktas för våldtäktsförsök

En man häktades av Malmö tingsrätt under sena onsdagseftermiddagen misstänkt för våldtäktsförsök och grovt hemfridsbrott.

Åklagaren hade begärt att häktningen skulle ske med vissa restriktioner, som att mannen inte får ta emot besök eller använda elektronisk kommunikation, vilket tingsrätten också godkände.

Händelsen inträffade under natten till måndagen och ett vittne såg mannen först klättra in i bostaden till en kvinna via ett öppet fönster. Mannen sågs sedan lämna lägenheten igen och hölls under uppsikt i väntan på att polisen anlände och grep honom.

Kvinnan fördes till sjukhus efter händelsen.

Senast den 2 augusti ska åtal vara väckt.